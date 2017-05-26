Парубій підписав закони про мовні квоти на ТБ і про заборону колорадській стрічки

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В Україні заборонять пропаганду ідеології дикого "русского мира" та її матеріальних носіїв.

Закон про заборону колорадської (власівської) стрічки пішов на підпис президенту Василь Артюшенко, DT.UA

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закони про мовні квоти на українському телебаечнні і про заборону колорадської стрічки (вона ж власівська, вона ж георгієвська).

"Сьогодні я підписую закон, який передбачає обов'язкову частку української мови на загальнонаціональному телебаченні – 75%. Цей закон - черговий крок до захисту нашого національного простору і нашої мови. Зараз в умовах війни - це питання національної безпеки. Як я і обіцяв, я невідкладно підписую закон", - сказав Парубій на засіданні Верховної Ради.

"Також зараз підписую закон про заборону так званої георгіївської стрічки - символу ненависті і ворожнечі, оскільки ці стрічки носять люди, які розв'язали війну в Україні, які щодня стріляють в наших воїнів, вбивають мирних людей", - додав спікер.

16 травня Верховна Рада прийняла закон, який вводь диференційовану адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської (колорадської, власівської) стрічки.

23 травня Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.