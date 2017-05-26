Парубій підписав закони про мовні квоти на ТБ і про заборону колорадській стрічки

В Україні заборонять пропаганду ідеології дикого "русского мира" та її матеріальних носіїв.
"Сьогодні я підписую закон, який передбачає обов'язкову частку української мови на загальнонаціональному телебаченні – 75%. Цей закон - черговий крок до захисту нашого національного простору і нашої мови. Зараз в умовах війни - це питання національної безпеки. Як я і обіцяв, я невідкладно підписую закон", - сказав Парубій на засіданні Верховної Ради.
"Також зараз підписую закон про заборону так званої георгіївської стрічки - символу ненависті і ворожнечі, оскільки ці стрічки носять люди, які розв'язали війну в Україні, які щодня стріляють в наших воїнів, вбивають мирних людей", - додав спікер.
16 травня Верховна Рада прийняла закон, який вводь диференційовану адміністративну відповідальність за виготовлення і пропаганду георгіївської (колорадської, власівської) стрічки.
23 травня Верховна Рада встановила 75%-ві мовні квоти на телебаченні. Згідно із законом, у загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів державною мовою має становити не менше 75% у кожному з проміжків часу між 07:00 і 18:00 і між 18:00 і 22:00.DT.UA