Парламентський комітет відклав законопроект про заборону розслідувати вже закриті справи

Законопроект не подобається НАБУ і Генпрокуратурі. Без рішення комітету законопроект не може бути винесений в зал Верховної Ради.

Законопроект №6220 поки розглядати не будуть Василь Артюшенко, DT.UA

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроекту №6220 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і підстав для закриття кримінального провадження.

"У зв'язку зі зверненням директора (НАБУ) Артема Ситника, в зв'язку з тим, що є звернення від наших колег по боротьбі з корупцією, в тому числі і міжнародних, я пропоную цей законопроект перенести. Далі ми будемо проводити консультації, тобто в зал ми його не пускаємо",- озвучив Кожем'якін рішення, яке підтримали члени комітету

За його словами, буде сформована робоча група, яка працюватиме над законодавчою ініціативоюж. "Після цього він може бути повторно винесено на розгляд комітету", - додав голова комітету.

При цьому він підкреслив, що без рішення комітету законопроект не може бути винесений в зал Верховної Ради.

Раніше НАБУ звернулося до депутатів Верховної Ради з закликом не приймати законопроект №6220.

У Генеральній прокуратурі також назвали проект №6220 "концептуально неприйнятним".