Парламентський комітет відклав законопроект про заборону розслідувати вже закриті справи

Законопроект не подобається НАБУ і Генпрокуратурі. Без рішення комітету законопроект не може бути винесений в зал Верховної Ради.
"У зв'язку зі зверненням директора (НАБУ) Артема Ситника, в зв'язку з тим, що є звернення від наших колег по боротьбі з корупцією, в тому числі і міжнародних, я пропоную цей законопроект перенести. Далі ми будемо проводити консультації, тобто в зал ми його не пускаємо",- озвучив Кожем'якін рішення, яке підтримали члени комітету
За його словами, буде сформована робоча група, яка працюватиме над законодавчою ініціативоюж. "Після цього він може бути повторно винесено на розгляд комітету", - додав голова комітету.
При цьому він підкреслив, що без рішення комітету законопроект не може бути винесений в зал Верховної Ради.
Раніше НАБУ звернулося до депутатів Верховної Ради з закликом не приймати законопроект №6220.
У Генеральній прокуратурі також назвали проект №6220 "концептуально неприйнятним".Інтерфакс-Україна , DT.UA ,