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Пам'ятник "Менора" у Бабиному ярі облили червоною фарбою

25 травня в 13:17

Це не перший випадок вандалізму у Бабиному ярі.

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Фото Марія Старожицька / Facebook

Невідомі вандали облили червоною фарбою пам'ятник "Менора" у Бабиному Ярі в Києві. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook. "Черговий ганебний вандалізм у Бабиному Ярі", - написав він.

Пам'ятник "Менора" присвячений пам'яті жертв геноциду мирних єврейських громадян в роки Другої світової війни. Встановлений 29 вересня 1991 року, в 50-ту річницю першого масового розстрілу євреїв у Києві.

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Раніше організатори вистави "Голокост кабаре" вибачилися за вивіску в центрі Києва. Одіозну вивіску зняли.

За матеріалами: 112.ua
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