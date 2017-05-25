Пам'ятник "Менора" у Бабиному ярі облили червоною фарбою

Це не перший випадок вандалізму у Бабиному ярі.

Невідомі вандали облили червоною фарбою пам'ятник "Менора" у Бабиному Ярі в Києві. Про це повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook. "Черговий ганебний вандалізм у Бабиному Ярі", - написав він.

Пам'ятник "Менора" присвячений пам'яті жертв геноциду мирних єврейських громадян в роки Другої світової війни. Встановлений 29 вересня 1991 року, в 50-ту річницю першого масового розстрілу євреїв у Києві.

Раніше організатори вистави "Голокост кабаре" вибачилися за вивіску в центрі Києва. Одіозну вивіску зняли.