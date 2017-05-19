Пам'ятник Богдану Хмельницькому в Чернігові розгорнули спиною до Москви

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Автор пам'ятника усе життя сподівався, що в незалежній Україні гетьмана розвернуть обличчям до церкви і спиною до Москви.

Скульптуру Богдана Хмельницького в Чернігові розвернули на 180 градусів. Тепер український гетьман стоїть обличчям до центральної площі міста та П'ятницької церкви.

Як зазначили в прес-службі міськради Чернігова, автор цього пам'ятника - відомий чернігівський архітектор Андрій Карнабед.

"Він хотів встановити фігуру Хмельницького обличчям до центральної площі міста та П'ятницької церкви. Але при будівництві об'єкту тодішнє партійне керівництво змусило будівельників розвернути скульптуру в протилежний бік, обличчям до тодішнього обкому партії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, "Карнабед усе своє життя сподівався на те, що в незалежній Україні гетьмана все-таки розвернуть обличчям до церкви і спиною до Москви".

Згідно з кошторисом, на розворот фігури пам'ятника Богданові Хмельницькому з міського бюджету витратили 14,5 тис грн. До цієї суми увійшли демонтаж фігури пам'ятника заввишки 2,5 метри масою 5 тонн, її подальше встановлення, а також зведення та демонтаж будівельних риштувань. При демонтажі та монтажі використовувалася й важка будівельна техніка - автокран.

Далі будівельники будуть продовжувати роботи з реконструкції постаменту.

Спорудження пам'ятника Богдану Хмельницького в Чернігові було розпочато в 1955 році і завершене в 1956 році, один із скульпторів – Іван Кавалерідзе.

У квітні 2015 року українці назвали своїх найвидатніших співвітчизників. Більшість голосів отримав Тарас Шевченко (62,9%). Доповнюють четвірку лідерів Богдан Хмельницький (23,5%), Леся Українка (19,0%) і Михайло Грушевський (12,7%).