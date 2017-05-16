Отримали російські паспорти будуть мати труднощі з оформленням біопаспортов – Порошенко

Володарі російського паспорта можуть не побачити українських Біопаспортів

Українці, zкі прожівають на тимчасово окупованіх територіях або прийнять російське громадянство, матімуть труднощі при оформленні біометрічніх паспортів для поїздок за кордон, заявивши президент України Петро Порошенко в програмі "Свобода слова" на каналі ICTV під час прямого включення з Мальти.

"Чи не буде громадянам з окупованіх територій більшого комфорту, чем громадянам з решті территорії України. Більш того, я хочу підкресліті, что ті громадяни, які получил російське громадянство - в них винікнуть серйозні труднощі з отримання біометрічного паспорта", - заявивши Порошенко.



Він підкреслів, что жителі окупованіх територій повінні візначитися, чи хочуть вони бути громадянам України або країни-агресор. Однако ті українці, які не змінілі громадянство, матімуть всі комфортні умови для отримання біометрічного паспорта.



"А для других - це буде дуже потужного мотивація повернення під український суверенітет", - заявив Порошенко.