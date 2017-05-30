Опубліковано відео з місця вбивства екс-глави "Укрспирту"

На місці інциденту працюють правоохоронці.
На відзнятих кадрах можна побачити, як на місці інциденту біля тіла вбитого працюють правоохоронці.
Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили Панкова на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва.
судово-медичний експерт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.
Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".DT.UA