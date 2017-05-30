Опубліковано відео з місця вбивства екс-глави "Укрспирту"

На місці інциденту працюють правоохоронці.

З'явилося відео з місця вбивства Віктора Панкова Оксана Блищик / Facebook

У мережі опубліковано відео з місцяколишнього виконуючого обов'язки директора ДП "Укрспирт", радника нинішнього директора підприємства Віктора Панкова в Києві.

На відзнятих кадрах можна побачити, як на місці інциденту біля тіла вбитого працюють правоохоронці.

Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили Панкова на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва.

судово-медичний експерт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.

Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".