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Опубліковано відео з місця вбивства екс-глави "Укрспирту"

30 травня в 13:14

На місці інциденту працюють правоохоронці.

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З'явилося відео з місця вбивства Віктора Панкова
Оксана Блищик / Facebook
У мережі опубліковано відео з місця вбивства колишнього виконуючого обов'язки директора ДП "Укрспирт", радника нинішнього директора підприємства Віктора Панкова в Києві.

На відзнятих кадрах можна побачити, як на місці інциденту біля тіла вбитого працюють правоохоронці.

Дивіться фото: Опубліковані фотографії з місця вбивства екс-голови ДП "Укрспирт"

Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили Панкова на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва.

судово-медичний експерт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.

Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".

За матеріалами: DT.UA
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Теги вбивство правоохоронці директор
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