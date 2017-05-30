Опубліковані фотографії з місця вбивства екс-голови ДП "Укрспирт"

Машина швидкої допомоги прибула на місце за 15 хвилин з початку стрілянини, медики констатували смерть чоловіка.

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< > На думку свідків вбивства Панкова, до прибуття медиків чоловік ще був живий Фото Оксана Блищик / Facebook

На думку свідків вбивства Панкова, до прибуття медиків чоловік ще був живий Оксана Блищик / Facebook

ЗМІ опублікували фотографії з місця вбивства екс в. о. ДП "Укрспирт", радника нинішнього директора підприємства Віктора Панкова у Києві.

Інцидент стався в Дарницькому районі Києва, зловмисники розстріляли Панкова і зникли з місця злочину на автомобілі червоного кольору. Правоохоронці розшукують їх.

За словами одного зі свідків, карета швидкої допомоги їхала 15 хвилин, повідомляє "ТСН".

"Якби ви бачили, як довго підповзала ця карета швидкої допомоги! І як довго виходила з цієї машини лікар. Це шок. Підійшовши та перевіривши пульс, вона констатувала смерть і практично почала вставати. Все, що я зміг видавити з себе: "Роби хоч щось". Він кілька хвилин тому був живий...", - обурився очевидець тих подій.

Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили Панкова на вулиці Михайла Гришка в Дарницькому районі Києва.

Судмедексперт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.

Зловмисники зникли з місця події на червоному автомобілі. Правоохоронці оголосили в місті план "Перехоплення".