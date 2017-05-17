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Опубліковані фотографії наслідків обстрілу житлових кварталів Авдіївки

17 травня в 12:41

Пошкоджені приватні будинки, люди не постраждали.

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Фото Вячеслав Аброськін/Facebook

17 травня близько 7 години ранку бойовики знову обстріляли приватний сектор на південній околиці Авдіївки у Донецькій області. За даними штабу АТО, обстріл вівся з мінометів калібру 82 мм.

Фото наслідків обстрілу опублікував у Facebook начальник ГУ Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін. "Ранкове "привітання" від сепарів - близько 7 години бойовики з мінометів обстріляли домівки мирних жителів на Спортивній. Постраждалих нема. На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції", - написав голова обласної поліції.

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Вчора в Авдіївці поховали чотирьох мирних громадян, вбитих під час обстрілу 13 травня.

 

 

За матеріалами: Вячеслав Аброськін/Facebook
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Теги обстріл Авдіївка бойовики поліція жителі вбивство Донеччина Донецьк АТО
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