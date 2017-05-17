Опубліковані фотографії наслідків обстрілу житлових кварталів Авдіївки

Пошкоджені приватні будинки, люди не постраждали.

17 травня близько 7 години ранку бойовики знову обстріляли приватний сектор на південній околиці Авдіївки у Донецькій області. За даними штабу АТО, обстріл вівся з мінометів калібру 82 мм.

Фото наслідків обстрілу опублікував у Facebook начальник ГУ Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін. "Ранкове "привітання" від сепарів - близько 7 години бойовики з мінометів обстріляли домівки мирних жителів на Спортивній. Постраждалих нема. На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції", - написав голова обласної поліції.

Вчора в Авдіївці поховали чотирьох мирних громадян, вбитих під час обстрілу 13 травня.