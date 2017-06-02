Окуєва розповіла про "журналіста",який стріляв у її чоловіка

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Перед тим, як відкрити вогонь, вбивця сказав подружній парі, що у нього для них є "подарунок".

Аміна Окуєва розповіла подробиці замаху на Осмаєва Facebook/ Артем Шевченко

Дружина чеченського добровольця Адама Осмаєва, який постраждав від замаху, Аміна Окуєва, розкрила подробиці нападу на нього, а також розповіла про особу кілера.

У коментарі "Еспресо ТБ" вона розповіла, що завжди носить з собою нагородну зброю та кровоспинний засіб Celox, який допоміг зупинити у Осмаєва кровотечу.

За словами Окуєвої, вбивця увійшов до них у контакт, пославшись на одного з журналістів "Шустер.Live".

"Оскільки єдиний, з ким я спілкувалася, "шустерлайфовским" був контакт – це Олексій Стукало, раніше він був гостьовим редактором, (у мене зберігся його номер і контакт на Фейсбуці) і я написала СМС. Попросила підтвердити, чи дійсно ця людина з французької газети, і він підтвердив", – зазначила вона.

Дана зустріч була вже четвертою. Вбивця розповідав подружній парі, що французька редакція хоче зробити з ними цикл інтерв'ю у зв'язку з тим, що у Франції до влади прийшли нові, демократичні сили.

Окуєва зазначає, що у неї були сумніви з приводу особистості цієї людини, хоча справляв враження інтелігентної європейської людини. При цьому, він добре говорив російською мовою.

Перед тим, як відкрити вогонь, вбивця, за словами Окуєвої, сказав, що у нього для них є "подарунок від редакції".

Вона також розповіла, що після третього пострілу її зброю заклинило, проте вбивця в той момент вже закричав, що здається, і просив більше не стріляти.

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.