Окуєва розповіла про "журналіста",який стріляв у її чоловіка

Перед тим, як відкрити вогонь, вбивця сказав подружній парі, що у нього для них є "подарунок".
У коментарі "Еспресо ТБ" вона розповіла, що завжди носить з собою нагородну зброю та кровоспинний засіб Celox, який допоміг зупинити у Осмаєва кровотечу.
За словами Окуєвої, вбивця увійшов до них у контакт, пославшись на одного з журналістів "Шустер.Live".
"Оскільки єдиний, з ким я спілкувалася, "шустерлайфовским" був контакт – це Олексій Стукало, раніше він був гостьовим редактором, (у мене зберігся його номер і контакт на Фейсбуці) і я написала СМС. Попросила підтвердити, чи дійсно ця людина з французької газети, і він підтвердив", – зазначила вона.
Дана зустріч була вже четвертою. Вбивця розповідав подружній парі, що французька редакція хоче зробити з ними цикл інтерв'ю у зв'язку з тим, що у Франції до влади прийшли нові, демократичні сили.
Окуєва зазначає, що у неї були сумніви з приводу особистості цієї людини, хоча справляв враження інтелігентної європейської людини. При цьому, він добре говорив російською мовою.
Перед тим, як відкрити вогонь, вбивця, за словами Окуєвої, сказав, що у нього для них є "подарунок від редакції".
Вона також розповіла, що після третього пострілу її зброю заклинило, проте вбивця в той момент вже закричав, що здається, і просив більше не стріляти.
Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва.
Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.
Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.
Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.DT.UA