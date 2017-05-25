Окупанти в Донбасі "у стані афекту" обстріляли мирних мешканців - розвідка

Двоє людей отримали поранення.

Терористи в Донбасі "зриваються" від непомірних навантажень Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російські найманці в Донбасі, що призводить до психічних розладів, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, у середу, 24 травня, військовослужбовець 4-ої окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-ої АКЗС РФ обстріляв групу цивільних осіб, двоє з них отримали поранення.

"Військовослужбовець причину своїх дій пояснити не зміг і був направлений для обстеження до лікувального закладу", - розповіли розвідники.

Нагадаємо, 10 квітня військовослужбовці інженерного підрозділу того самого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку у стані алкогольного сп'яніння жорстоко побили місцевих мешканців у нічному розважальному закладі Хрещатицького. Одна людина померла від отриманих травм, ще понад десять осіб отримали поранення.

Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою.