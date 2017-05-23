Окупаційний "суд" Криму заборонив Чубарову виступити у справі Чийгоза

Адвокат Полозов вважає рішення суду політично вмотивованим.

Окупанти побоялися візиту голови Междлісу до Криму e.kryzhanivsky / Depositphotos

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму заборонив народному депутату України, голові Меджлісу кримськотатарського народудати свідчення під час засідання у справі стосовно заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

"Тільки що повідомили з Криму, що окупаційний "суд" відхилив мою заяву про готовність приїхати на засідання у разі застосування до мене статті 456 КПК РФ (імунітет). Бояться, негідники!", – написав Чубаров на своїй сторінці в Facebook увечері у вівторок, 23 травня.

Адвокат Микола Полозов в коментарі виданню "Крим. Реалії" заявив, що вважає це рішення політично мотивованим.

"Клопотання було заявлено вчора, за законом суд був зобов'язаний розглянути це клопотання, але судді під надуманим приводом взяли паузу, щоб ті куратори політичні, які цю справу ведуть, обговорили це важливе питання", – зазначив Полозов.

Як повідомлялося, 15 травня Чубаров публічно висловив готовність відвідати окупований Крим, щоб виступити в суді у справі Чийгоза.

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Нагадаємо, кримські татари Ахтем Чийгоз, Алі Асанов і Мустафа Дегерменджи разом з більш ніж десятьма тисячами громадян України – кримськими татарами та жителями Криму інших національностей були учасниками мирного мітингу 26 лютого 2014 року біля стін Верховного Ради АР Крим.

26 лютого 2014 року в будівлі Верховної ради АРК у Сімферополі сталися зіткнення між учасниками мітингу кримських татар (більше п'яти тисяч чоловік) і мітингу проросійських сил (близько 1,5 тисячі). Тоді на сесії Верховної Ради АРК намагалися поставити питання з розмитим формулюванням про ситуацію в Криму, проте в залі не було кворуму (зареєструвалося лише 40 депутатів зі 100).

Наступної ночі будівлю Верховної Ради АРК було захоплено російським спецназом.