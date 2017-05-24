Охоронця Яроша залишили під вартою

Захист просив заміну запобіжного заходу на домашній арешт, оскільки підзахисний потребує госпіталізації. У того після випадку з таксистом нібито зламані пальці рук, численні садна і забиті місця на тілі.



Адвокат наполягає на тому, що охоронець був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону.



Охоронцеві Яроша, який підозрюється в нанесенні вогнепального поранення таксисту, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.





Нагадаємо, 14 травня в городе Кам'янське Дніпропетровській області сталося зіткнення із застосуванням зброї. "Небажання водія таксі відповісті пасажирам на привітання" Слава Україні! виклікало бурхливих реакцію. За словами очевідців, двоє пасажирів завдали удару водієві сзаду, пасажири таксі начали бити машину. Один з них прострілів водієві таксі обідві ноги ", - пише видання" Українська правда ". В результате сутички поранення отримали дві людини.

Пасажирами таксі виявилися члени Громадського об'єднання "ДІЯ" і охоронці Дмитра Яроша. В ГО "Державна ініціатива Яроша" заявили, что охоронець Роман не стріляв у таксиста, але не стрімався его побратим Михайло.