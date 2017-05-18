Охоронця Яроша заарештували на 60 діб - адвокат

За словами адвоката, у нього після інциденту з таксистами у того зламані пальці рук, є численні садна і забиті місця на тілі. "Що мене відразу здивувало і обурило: Навроцький був в жахливому стані, неадекватному, фізично не міг розмовляти, голова перебинтована, око запливло, вся права сторона оніміла, він фактично навіть нічого підписувати не міг, весь в крові, говорити міг тільки" так " і "немає". Він навіть не міг зрозуміти, що відбувається ... Перелом пальців руки виявили тільки на наступний день, коли за нашим наполяганням зробили рентген ", - сказав Сергій Погосян. За словами адвоката, сторона захисту наполягає на Самоборони підзахисного і склад злочину в діях таксистів, які в ході конфлікту застосували проти пасажирів біти.

Нагадаємо, 14 травня в місті Кам'янське Дніпропетровській області сталося зіткнення із застосуванням зброї. "Небажання водія таксі відповісти пасажирам на привітання "Слава Україні!" викликало їх бурхливу реакцію і вони вирішили силою вимагати відповіді. За словами очевидців, двоє пасажирів завдали удар водієві ззаду, ... під час сварки пасажири таксі почали бити машину. Один з них прострілив водієві таксі обидві ноги", - пише видання "Українська правда". В результаті сутички поранення отримали дві людини.

Пасажирами таксі виявилися члени Громадського об'єднання "ДІЯ" і охоронці Дмитра Яроша. В ОО "Державна ініціатива Яроша" заявили, що охоронець Роман не стріляв у таксиста, але не стримався його побратим Михайло, який протягом чотирьох років не отримував реабілітації від участі в боях на Сході України.