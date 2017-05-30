Обвинувальний акт щодо фігурантів "газової справи Онищенка" скеровано до суду

Слідство встановило причетність до "газовій схемі Онищенка" 27 осіб, дев'ять з яких визнали свою провину.

У НАБУ розповіли про прогрес у "газовій справі Онищенка" НАБУ / Flickr

Обвинувальний акт стосовно восьми осіб, які фігурують у так званій "газовій схемі Онищенка" спрямований до Солом'янського районного суду Києва.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, протягом останніх трьох місяців зазначені особи та їхні адвокати вивчали матеріали слідства. Встановлений для цього законом термін закінчився 25 травня.

Обвинуваченим інкримінують вчинення злочинів за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину); 4 ч.. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою); ч. 5 ст. 191 (gривласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом); 2 ч.. ст. 205 (фіктивне підприємництво); ч. 2 ст. ст.364-1 (зловживання службовими повноваженнями); ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 1 ст. 388 КК України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації) КК України.

Наголошується, що слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 27 осіб. В ході досудового слідства 9 з них визнали свою провину і уклали угоди про визнання вини. Ще 10 підозрюваних у кримінальному провадженні (у тому числі і організатор корупційної схеми – народний депутат Олександр Онищенко) перебувають у розшуку.

Напередодні, 29 травня, прокурори САП і співробітники НАБУ вручили обвинувальні акти восьми підозрюваним у "газовій справі" та їх адвокатам.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в ЄС.

Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".