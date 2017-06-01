ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень режиму припинення вогню в Донбасі

За тиждень таких випадків стало більше на 45%, є проблеми з відведенням важкого озброєння від лінії розмежування.

Незважаючи на досягнуті домовленості, "тиші" в Донбасі немає

В зоні проведення антитерористичної операції зросла кількість порушень "", повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг.

Так, за тиждень кількість порушень режиму "тиші" збільшилася на 45%.

"За звітний тиждень ми зафіксували збільшення порушень на 45%. Є і спалахи насильства. 24 травня на заході за годину було понад 500 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 170 вибухів", - повідомив Хуг під час брифінгу в Києві у четвер.

На думку заступника голови Місії, сторонам конфлікту "не вистачає дисципліни виконання підписаних домовленостей".

"В будь-якому нашому звіті є свідчення наявності на лінії зіткнення забороненої зброї. Наприклад, 23 травня наші спостерігачі бачили 122-мм гаубицю Д-30 в Донецьку, днем раніше – в районі Новоайдару ми бачили 152-мм гаубицю Д-20", - додав він.

Також Олександр Хуг констатував проблеми з розведенням сил і засобів від лінії розмежування в Донбасі. Так, на трьох узгоджених ділянках розведення або не відбулося, або проведено частково.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".

Раніше російські ЗМІ з посиланням на "представників" ОРДО повідомили про те, що сторони домовилися про безстроковий режим припинення вогню з 1 червня.