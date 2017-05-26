Обшуки в Окружному адмінсуді Києва пов'язані з розслідуванням незаконного збагачення його голови

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НАБУ спростувало зв'язок між своїми діями і адміністративними провадженнями ОАСК про діяльність Бюро.

Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження проти Павла Вовка Ukr.media

НАБУ здійснює обшуки в Окружному адміністративному суді Києва у справі про незаконне збагачення його голови, повідомляє прес-служба бюро.

Головою Окружного адміністративного суду Києва з 30 березня 2015 року є Павло Вовк.

Слідчі дії проводяться на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання Голови Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) і в приміщеннях цього суду в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 на підставі аналізу електронної декларації за фактом можливого незаконного збагачення Голови ОАСК (ст. 368-2 Кримінального кодексу україни).

"Будь-які заяви про можливий зв'язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності Бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення Першого заступника Директора Національного бюро Гізо Углави, є відверто спекулятивними та не мають підтвердження. Наголошуємо, що розслідування за фактом незаконного збагачення голови ОАСК розпочато детективами НАБУ 9.12.2016. Тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави, зареєстрована в ОАСК 11.04.2017.", - підкреслили в НАБУ.

У цілому, починаючи з грудня 2015 в роботі ОАСК було 28 справ, відповідачем у яких виступало НАБУ.

Раніше суддя Євген Аблов пов'язав такі дії з тим, що в ОАСК розглядається дві справи проти НАБУ.

Перша справа – в якому громадська організація оскаржить створення Громадської організації при НАБУ (там де обрали Маселка та інших). Надалі, Громадська рада брав безпосередню участь у наборі працівників НАБУ.

Друге – в якому громадська організація оскаржує призначення заступника НАБУ Гізо Углав, так як у нього є два громадянства (одне - громадянство Грузії).

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України почали розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави за підозрою в приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу й ухиленні від сплати податків. У свою чергу замдиректора НАБУ розцінив відкриту проти нього справу як тиск на Бюро.

Наступного дня НАБУ зареєструвало зустрічне кримінальне провадження за фактом втручання ГПУ в роботу Бюро.

Крім того, у бюро зв'язали справу проти Углавы з розслідуванням про незаконне збагачення заступник голови СБУ.