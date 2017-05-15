Обрано шістьох членів правління Суспільного ТБ

Разом з Зурабом Аласанією працюватимуть Юрій Макаров, Олександра Кольцова, Роман Вінтонів (Майкл Щур), а також економісти і юристи.

Майкл Щур готуватиме суспільно-політичні програми на Суспільному ТБ Кадр/YouTube

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) обрала шістьох членів правління НСТУ, запропонованих головою правління Зурабом Аласанією. Членів правління, як і голову правління, обрано строком на чотири роки.

Як повідомляється на сайті НСТУ, члени правління поділені на "реформаторське" і "креативне" крила.

Юрій Макаров – відповідальний за просвітницький напрям. Журналіст, публіцист, редактор, режисер, телеведучий. Нині працює керівником творчого об'єднання документальних фільмів і програм НСТУ, веде на телеканалі UA:Першому програму "Війна і мир". "Я вважаю, що недостатньо війна присутня в інформаційному просторі в країні, яка перебуває у війні", – зауважив він і запропонував "мілітаризацію свідомості".

Олександра Кольцова – відповідальна за розважальний напрям, у тому числі спортивний. Була головним редактором журналу "Молоко", є лідеркою рок-гурту "Крихітка". На її думку, з допомогою розважального контенту можна будувати "культурний кордон", який відрізнятиме українське суспільство від пострадянського простору і північних сусідів.

Роман Вінтонів – відповідальний за суспільно-політичний напрям. Журналіст, редактор, продюсер, ведучий інформаційно-сатиричних програм під псевдонімом Майкл Щур. За його словами, НСТУ робитиме і програми журналістських розслідувань, і власні ток-шоу. Водночас новини не будуть у компетенції пана Вінтоніва – лише підсумкові випуски. "За новини відповідатиме генеральний продюсер інформаційного мовлення – це окремий від усіх членів правління напрям", – пояснив Зураб Аласанія.

Інна Гребенюк – відповідальна за юридичний напрям реформи. Має юридичну освіту, працювала в Міністерстві юстиції, у головному юридичному управлінні Верховної Ради, у Міністерстві аграрної політики та продовольства (у тому числі п'ять місяців була заступником міністра – керівником апарату).

Родіон Никоненко – відповідальний за економіку та фінанси. Має економічну освіту та 21 рік досвіду роботи у фінансовій, економічній і банківській сферах. Працював як у приватному, так і державному секторах – у банках "Альфа-Банк Україна", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрсиббанк", "Банк Петрокоммерц-Україна", Ощадбанк.

Микола Чернотицький – відповідальний за оптимізацію центральної та регіональної структури. За освітою – інженер електронних систем, останні роки працює директором Сумської філії НСТУ.

У квітні наглядова рада суспільного мовлення обрала новим головою правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НОТУ) екс-гендиректора Національної телекомпанії України (НТКУ) Зураба Аласанію.

Детальніше про перспективи створення Суспільного телебачення в Україні читайте в інтерв'ю з Зурабом Аласанією в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".