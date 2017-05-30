Обрано Науковий комітет Нацради з питань розвитку науки і технологій

До складу наукового комітету ввійшло 24 особи.

В науковому комітеті різні напрями науки мають бути представлені рівномірно

Кандидатури з числа авторитетних учених і фахівців були висунуті ВНЗ, науковими установами, громадськими науковими організаціями та групами науковців.

Засідання Ідентифікаційного комітету та голосування було відкритим для громадськості та представників ЗМІ.

"Головна задача, яка стояла перед нашим комітетом – сформулювати критерії для відбору, - зазначив голова Ідентифікаційного комітету , завідувач відділу фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України Сергій Рябченко. - У законі написано, що члени наукового комітету мають бути науковими лідерами. Але сфера науки дуже обширна, і в кожній галузі є свої лідери. …Розбудувати лише науку в країні, де економіка потребує значних змін, не можливо. Нещодавно європейськими експертами було проведено аудит стану науково-дослідницької та інноваційної системи нашої країни. В ключових положеннях вони записали, що Україна має розробити стратегію інноваційного розвитку. Якщо такої стратегії в нас не буде, то якісь заходи лише в науковому секторі чи індустріальному, справі не зарадять. Тому за основний критерій ми взяли не просто видатну індивідуальну кваліфікацію людини в тій чи іншій науковій галузі (в нас таких людей дуже багато). В анкеті для кандидатів ми поставили спеціальні питання, зокрема "на ваш погляд, що треба робити". І саме відповідь на ці питання були для нас головним критерієм при відборі кандидатів до наукового комітету. Декотрі кандидати, оформляючи документи, не відповіли на ці питання, і, незважаючи на те, що є дуже добрими фахівцями, вони залишилися осторонь списку обраних".

Як повідомлялося раніше, склад наукового комітету на основі конкурсу формує спеціально створений відповідно до європейської практики Ідентифікаційний комітет з питань науки. До нього увійшли 9 провідних учених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені.

Передбачалося, що в науковому комітеті різні напрями науки мають бути представлені рівномірно. У обраному складі НК науки представлені таким чином:

1) природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю, науки про землю – 10 осіб;

2) технічні науки і технології, матеріалознавство - 4 особи;

3) Науки про життя, медичні науки і пов'язані з ними технології – 4 особи;

4) сільськогосподарські науки, харчові та біотехнології -2 особи;

5) соціогуманітарні, економічні і правові науки – 4 особи.