Німеччина відмовила Україні в екстрадиції банкіра Тимонькіна

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Тимонькіна затримали в Німеччині в 2015 році, але Генпрокуратура не змогла домогтися його видачі.

Німеччина Україні Тимонькіна не віддасть

Німеччина відмовила в екстрадиції в Україну банкіра, якого в Україні підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом Сергія Курченко.

"Щодо екстрадиції ми отримали відмову. Причому Німеччина звернула увагу на кілька аспектів при відмові. Зокрема, на нібито тиск з боку представників Генеральної прокуратури, які відвідували Німеччину для проведення допиту Тимонькіна, і його адвокати посилаються на тиск. На даний момент ми перевіряємо цю інформацію. Також було акцентовано увагу на нібито відсутність умов утримання в місці позбавлення волі або місці несвободи, де б він знаходився до суду. Третій аспект - загроза здоров'ю Тимонькіна у зв'язку з хворобою", - повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін в інтерв'ю агентству "Українські новини".

Єнін нагадав, що практики повторного звернення із запитом про екстрадицію в рамках одного кримінального провадження не існує, однак у Генпрокуратури залишаються питання до Тимонькіна.

Раніше Генпрокуратура України оголосила в міжнародний розшук відомого українського банкіра, колишнього заступника голови наглядової ради "ВЕТЕК" Тимонькіна. Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - участь у злочинній організації під керівництвом засновника "ВЕТЕК" Сергія Курченко.

У червні 2015 року Тимонькін був затриманий в Німеччині. Тоді німецький суд ухвалив рішення про доекстрадиційний арешт.