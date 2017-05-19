Ніч музеїв у Києві: програма заходів

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Відвідати київські музеї можна буде у нічний і вечірній час.

20 травня в Києві відбудеться "Ніч музеїв"

18 травня відзначається Міжнародний день музеїв. До цього свята музеї в різних країнах світу трохи змінюють свій розпорядок і відкривають свої двері в нічний і вечірній час. Більшість київських музеїв влаштовує цю незвичайну акцію 20 травня.

Музей Ханенків

Тут святкуватимуть цілих 10 днів: з 18 по 28 травня. У ці дні відвідувачі зможуть подивитися рідкісні експонати, які роками перебували у фондах.

Коли: 18-28 травня

Адреса: вулиця Терещенківська, 15/17

Вартість: у різні дні вартість різна

Музей-квартира Павла Тичини

У програмі вечора джазова музика та пісні 20-х років. Дивуватимуть QuadArt Андрій Клименко, Андрій Коляда, Павло Лисий (Pavlo Lysyi), Юрій Собченко, Мирослава Мірошник, а також поети і актори.

Коли: 20-21 травня

О котрій: з 21.00 до 6.00

Адреса: вулиця Терещенківська, 5

Вартість: 200 гривень

Музей історії Києва

Тут свою ніч можна буде провести в скандинавському стилі. Відвідувачі дізнаються все про культуру цих країн. На трьох поверхах музею відразу після урочистого відкриття заходу на вас чекатимуть: дискусії, майстер-класи, лекції з історії та літератури, розповіді про подорожі, про стиль життя скандинавів, а також музика, кіно, конкурси з призами та багато інших цікавинок. Окремо працюватиме зона для дітей.

Коли: 20 травня

О котрій: з 18.00 по 2.00

Адреса: вулиця Хмельницького, 7

Вартість: 250 гривень

Національний музей України

"Ніч у музеї" розпочнеться з концерту колективу Romein перед головним входом в будівлю. Виступ доповнять світлові експерименти на фасаді НМИУ. Тема нинішньої ночі в музеї "Пам'ять". Гості музею будуть подорожувати в часі. Переходячи з одного періоду в інший, кожен учасник сам вирішить, він залишиться, наприклад, в палеоліті, або відправиться в часи Київської Русі. Щоб перейти з одного періоду в інший, необхідно дотримувати правила гри і відповісти на всі питання. Нічний подорож по музею завершиться зустріччю світанку на Старокиївській горі з видом на Київ.

Коли: 20 травня

О котрій: з 22.30 по 5.30

Адреса: вулиця Володимирська, 2

Вартість: 200 гривень

Художній музей України

Таємниці Ночі в НХМУ створені, щоб насолодитися грою художніх форм та людського інтелекту, візуальним мистецтвом і музикою. В аванзалі покажуть фільм про художника Федора Тетянича, відомого як Фріпулья. На другому поверсі відкриють виставковий проект "Львів". Також в цю ніч проведуть інтелектуальну гру "Приховані історії". Завершить захід концерт групи Shiva the Destructor на галявині перед музеєм

Коли: 20 травня

О котрій: з 20.00 по 23.00

Адреса: вулиця Грушевського, 6

Вартість: безкоштовно

Національний музей Тараса Шевченка

12:00 та 16:00 - екскурсія таємними приміщеннями музею; 14:30 і 15:30 - екскурсія "Малюнки оживають"; 17:00 - концерт Лесі Горової; 18:30 - квест "Нутрощами музею" таємними кімнатами; 20:00 - кіно під зоряним небом.

Коли: 20 травня

О котрій: з 12.00 по 22.00

Адреса: бульвар Шевченка, 12

Вартість: безкоштовно

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

Музейна ніч буде складатися з трьох частин. У першій відвідувачі почують невигадані історії про пристрасне життя світових театральних знаменитостей, а також зможуть відчути себе зіркою і залишити відбиток на нашій алеї зірок. Далі - нічна частина, де відвідувачі поринуть в світ старих кінофільмів, які нагадують легкі приємні сновидіння. А прокидатися краще під звуки музики - на участників чекає унікальний музичний перформанс.

Коли: 20 травня

О котрій: з 19.00 по 22.00

Адреса: вулиця Лаврська, 9, корпус 26

Вартість: 50 гривень