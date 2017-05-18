Невдоволені "службою" російські найманці зриваються на мешканцях Донбасу – розвідка

Від злочинних дій терористів гинуть місцеві мешканці.

Мешканці Донбасу потерпають від дій терористів ДАН

Російські найманці зі складу з'єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ страждають через погіршення морально-психологічного стану, що призводить до скоєння ними важких злочинів, у тому числі проти цивільного населення, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, у середу, 17 травня, військовослужбовці 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК обстріляли мирних мешканців в районі Крутої Балки. Двоє осіб загинуло, ще один потерпілий отримав поранення.

Цього ж дня військовослужбовець 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК під час суперечки застрелив чоловіка з числа "місцевих" бойовиків.

Командування полку намагається приховати даний факт та уникнути розслідування. З метою приховування реальних бойових втрат серед особового складу, призваного з числа місцевих мешканців, загиблих, як правило, не доставляють до моргів і здійснюють їх поховання без будь-якої фіксації.

Нагадаємо, 10 квітня військовослужбовці інженерного підрозділу того самого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку у стані алкогольного сп'яніння жорстоко побили місцевих мешканців у нічному розважальному закладі Хрещатицького. Одна людина померла від отриманих травм, ще понад десять осіб отримали поранення.

Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою.