НАЗК зобов'язало е-декларантів змінити російські поштові скриньки

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В агентстві пояснили, як змінити поштову скриньку облікового запису реєстру декларацій.

У НАЗК хочуть, щоб чиновники позбавилися від російських електронних поштових скриньок у своїх облікових записах реєстру декларацій НАЗК / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції () звернулося до суб'єктів декларування з вимогою невідкладно замінити електронні поштові скриньки російських доменів в особистих облікових записах реєстру декларацій на ящики, створені на українських серверах.

"На виконання Указу Президента України від 15 травня 2017 року №133/2017 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" просимо невідкладно змінити електронні поштові скриньки російських доменів (наприклад: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в особистих облікових записах Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на створені на українських серверах (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com).", – йдеться в повідомленні на сайті агентства.

У повідомленні також докладно пояснюється, як змінити електронну поштову адресу облікового запису.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".