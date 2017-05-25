НАЗК погодило антикорупційну програму Генпрокуратури на 2017 рік

У ГПУ наголошують на тому, що програма містить пункт щодо мінімізації корупційних ризиків у самому відомстві.

НАЗК вивчило та погодило антикорупційну програму ГПУ на найближчий рік НАЗК / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції () рішенням від 18 травня цього року погодило антикорупційну програму Генеральної прокуратури України на 2017 рік, повідомляє прес-служба ГПУ.

"Програмою визначені засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, процедури моніторингу, оцінки виконання та періодичність перегляду", - розповіли у прокуратурі.

Там також наголосили на тому, що антикорупційною програмою визначені заходи з усунення та мінімізації виявлених корупційних ризиків у діяльності органів прокуратури.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", антикорупційні програми підлягають погодженню НАЗК. Антикорупційна програма ГПУ на 2017 рік затверджена наказом Генерального прокурора України від 31 березня 2017 року.

У вересні минулого року видання EUObserver з посиланням на власні джерела в Брюсселі повідомило про підготовку програми ЄС для боротьби з корупцією в Україні. Програма почне працювати з першого січня 2017 року і триватиме три роки. Її бюджет складе 16 мільйонів євро. Вона буде спиратися на чотири основні напрями: створення і розвиток антикорупційних інституцій, зміцнення парламентського нагляду, роботу з регіональними органами влади та підтримку організацій громадянського суспільства та журналістів "на передовій боротьби з корупцією".

Управління програмою здійснюватиметься з офісу представництва ЄС в Києві. Її виконуватиме Данія, оскільки, згідно з рейтингом Transparency International, вона найменш корумпована країна в світі. Україна в цьому рейтингу займає 131-ше місце зі 168 можливих