Найбільші доходи місцевих бюджетів зафіксовані у Дніпропетровській області

Так само Дніпропетровщина випереджає інші регіони України за показниками експорту товарів на душу населення.

Найбільший обсяг доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу населення регіону за 2016 рік, без врахування Києва, зафіксовано у Дніпропетровській (5,2 тис. грн.) та Київській областях (4,8 тис.грн). Такі дані моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів, підготованого Мінрегіонбудом у травні 2017 року, повідомляє " Лівий берег ".

Дніпропетровщина також лідирує серед областей за показниками наявного доходу на одну особу у 2016 році. На Дніпропетровщині цей показник становить - 43458,3 гривень, друга - Запорізька область (42117,8 гривень), третя - Київська (39177,9 гривень, без врахування Києва).

За підсумками минулого року найбільший обсяг капітальних видатків з місцевих бюджетів, що припадає на одного мешканця регіону (без врахування столиці), зафіксовано у Дніпропетровській (1,6 тис. гривень), Харківській (1,4 тис. гривень), а також Полтавській та Одеській областях(1,3 тис. гривень).

Так само Дніпропетровщина випереджає інші регіони України за показниками експорту товарів на душу населення – 1807,1 доларів. На другому місці - Миколаївська область (1442,4 доларів), на третьому - Запорізька (1311,1 дол).

Щодо показників рівня зайнятості у регіонах, у Дніпропетровській та Харківській областях він становить понад 59%, у Київській та Миколаївській - 57,8%.

Як раніше заявляв голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, зростання регіональних соціально-економічних показників є одним з реальних результатів процесу децентралізації в країні.

"Ми реалізуємо ініціативи Президента Петра Порошенка, що стосуються процесів децентралізації в державі, демонструючи на конкретних справах наскільки розширилися можливості для місцевих громад", - зазначив Валентин Резніченко.