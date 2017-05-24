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Навчальні заклади Слов'янська отримали "листи щастя" з "ДНР" - ІС

24 травня в 10:02

Українську молодь запрошують взяти участь у "спортивно-патріотичних заходах" на окупованій території.

ДНР
Терористи ОРДО ведуть пропагандистську роботу в лавах української молоді
РИА Новости
Навчальні заклади підконтрольного Україні Слов'янська, отримали на електронну пошту листи-"запрошення" на заходи, що проводяться терористичною організацією "ДНР" на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Запрошення розіслані з поштової скриньки, зареєстрованої на ім'я Олександра Малікова.

"В рамках "Гуманітарної програми з возз'єднання народу Донбасу" запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у спортивних, фізкультурних, молодіжних і патріотичних заходах на території "Донецької Народної Республіки" (проживання та харчування за рахунок приймаючої сторони)", - йдеться в цитованому Тимчуком листі.

Окупанти також пропонують "соціально вразливим категоріям молоді" пожити в спеціальному "Молодіжному соціальному гуртожитку", розташованому на окупованій території.

Пропагандисти терористів також не припиняють спроб запросити молодь на "навчання у ДНР".

"Також запрошуємо жителів Донецької області до навчання в "Донецькому республіканському вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки" і "Донецькому інституті фізичної культури і спорту"", - підкреслюється у пропагандистському "запрошенні" колабораціоністів.

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Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" ОРДЛО посилює пропагандистські заходи в школах на окупованій території Донбасу. На так званих "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною в контексті героїзації військового злочинця "Гіві".

Разом із тим у терористичній організації "ДНР" стурбовані "загрозливим рівнем несвідомості" школярів і студентів окупованого Донецька. Згідно доповідній записці, поданій у "МДБ ДНР", молодь "демонструє зневажливе ставлення" до "уроків державності ДНР" та інших заходів "військово-патріотичного виховання".

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДНР пропаганда Україна Донбас Тимчук запрошення
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