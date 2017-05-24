Навчальні заклади Слов'янська отримали "листи щастя" з "ДНР" - ІС

Українську молодь запрошують взяти участь у "спортивно-патріотичних заходах" на окупованій території.
Запрошення розіслані з поштової скриньки, зареєстрованої на ім'я Олександра Малікова.
"В рамках "Гуманітарної програми з возз'єднання народу Донбасу" запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у спортивних, фізкультурних, молодіжних і патріотичних заходах на території "Донецької Народної Республіки" (проживання та харчування за рахунок приймаючої сторони)", - йдеться в цитованому Тимчуком листі.
Окупанти також пропонують "соціально вразливим категоріям молоді" пожити в спеціальному "Молодіжному соціальному гуртожитку", розташованому на окупованій території.
Пропагандисти терористів також не припиняють спроб запросити молодь на "навчання у ДНР".
"Також запрошуємо жителів Донецької області до навчання в "Донецькому республіканському вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки" і "Донецькому інституті фізичної культури і спорту"", - підкреслюється у пропагандистському "запрошенні" колабораціоністів.
Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" ОРДЛО посилює пропагандистські заходи в школах на окупованій території Донбасу. На так званих "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною в контексті героїзації військового злочинця "Гіві".
Разом із тим у терористичній організації "ДНР" стурбовані "загрозливим рівнем несвідомості" школярів і студентів окупованого Донецька. Згідно доповідній записці, поданій у "МДБ ДНР", молодь "демонструє зневажливе ставлення" до "уроків державності ДНР" та інших заходів "військово-патріотичного виховання".DT.UA