Українську молодь запрошують взяти участь у "спортивно-патріотичних заходах" на окупованій території.

Терористи ОРДО ведуть пропагандистську роботу в лавах української молоді РИА Новости

Навчальні заклади підконтрольного Україні Слов'янська, отримали на електронну поштуна заходи, що проводяться терористичною організацією "ДНР" на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Запрошення розіслані з поштової скриньки, зареєстрованої на ім'я Олександра Малікова.

"В рамках "Гуманітарної програми з возз'єднання народу Донбасу" запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у спортивних, фізкультурних, молодіжних і патріотичних заходах на території "Донецької Народної Республіки" (проживання та харчування за рахунок приймаючої сторони)", - йдеться в цитованому Тимчуком листі.

Окупанти також пропонують "соціально вразливим категоріям молоді" пожити в спеціальному "Молодіжному соціальному гуртожитку", розташованому на окупованій території.

Пропагандисти терористів також не припиняють спроб запросити молодь на "навчання у ДНР".

"Також запрошуємо жителів Донецької області до навчання в "Донецькому республіканському вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки" і "Донецькому інституті фізичної культури і спорту"", - підкреслюється у пропагандистському "запрошенні" колабораціоністів.

Як повідомлялося раніше, окупаційна "влада" ОРДЛО посилює пропагандистські заходи в школах на окупованій території Донбасу. На так званих "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною в контексті героїзації військового злочинця "Гіві".

Разом із тим у терористичній організації "ДНР" стурбовані "загрозливим рівнем несвідомості" школярів і студентів окупованого Донецька. Згідно доповідній записці, поданій у "МДБ ДНР", молодь "демонструє зневажливе ставлення" до "уроків державності ДНР" та інших заходів "військово-патріотичного виховання".