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НАТО підтримає Україну у відстоюванні територіальної цілісності

18 травня в 21:58

Начальник Генштабу України зустрівся із заступником Генерального секретаря НАТО.

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НАТО підтримує Україну
ostro.org
Начальник Генерального штабу України, генерал армії України Віктор Муженкопровів ряд робочих зустрічей в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомлення прес-служба ЗСУ.

Зокрема, він зустрівся із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер і Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Кертісом Скапаротті.
 
Під час зустрічі Муженко поінформував сторону НАТО про розвиток ситуації безпеки на сході України і загрози європейській системі безпеки, які несе з собою нарощування військового потенціалу Російської Федерації на кордонах з Україною, в Криму і в західних регіонах Росії.
 
Під час обох зустрічей представники Організації Північноатлантичного договору запевнили українську делегацію в незмінності підтримки з боку НАТО у відстоюванні Україною права на незалежність, територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів.

 
Як повідомлялося, в НАТО вважають, що санкції України проти низки російських інтернет-ресурсів - питання безпеки, а не свободи слова.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна НАТО безпека Росія кордон час Муженко Європа заступник начальник штаб
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