НАТО підтримає Україну у відстоюванні територіальної цілісності

НАТО підтримує Україну ostro.org

Начальник Генерального штабу України, генерал армії України Віктор Муженко провів ряд робочих зустрічей в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, повідомлення прес-служба ЗСУ.

Зокрема, він зустрівся із заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер і Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генералом Кертісом Скапаротті.



Під час зустрічі Муженко поінформував сторону НАТО про розвиток ситуації безпеки на сході України і загрози європейській системі безпеки, які несе з собою нарощування військового потенціалу Російської Федерації на кордонах з Україною, в Криму і в західних регіонах Росії.



Під час обох зустрічей представники Організації Північноатлантичного договору запевнили українську делегацію в незмінності підтримки з боку НАТО у відстоюванні Україною права на незалежність, територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів.