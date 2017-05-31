Насіров спростовує звернення в НАБУ за дозволом на виїзд у Польщу

Відсторонений голова ДФС каже, що не намагався повернути собі закордонний паспорт для поїздки в Варшаву, але все ж потребує лікування у США.

Насіров звинуватив НАБУ в популізмі sfs.gov.ua

Відсторонений від посади голова Державної фіскальної служби Роман Насіров спростував інформаціюз клопотанням про дозвіл на виїзд у Польщу для відвідування змагань з дзюдо.

На думку Насірова, нібито брехня про відповідне звернення до НАБУ потрібна, аби заблокувати йому виїзд на лікування у США.

"Я вже неодноразово говорив, що Національне антикорупційне бюро – вкрай потрібний орган для країни. Але коли там працюють популісти, марнославні люди – то це вже велика проблема. Проблема всієї країни. Ще одним проявом цієї "дитячої" хвороби стала брехня про те, що я нібито просив дати мені дозвіл на виїзд до Польщі. Офіційно прошу показати моє звернення, - коли і до кого я звертався. Чи це спеціально вигадано для того, аби заблокувати виїзд на лікування до США?", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Відсторонений голова ДФС також пообіцяв відстоювати власні права усіма доступними конституційними методами.

"Відмова відпустити на такий потрібний мені курс лікування залишиться на совісті детективів, котрі ухвалили це рішення. Але я обіцяю використати всі конституційні методи для відстоювання своїх прав. Адже йдеться не про поїздку на курорт, і питання стоїть дуже гостро", - додав Роман Насіров.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки з оплати ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму два млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насірова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".