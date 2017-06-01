Насіров просив НАБУ відпустити його у США для лікування раку щитовидної залози

Податківець не може лікуватись в Україні через відсутність необхідних препаратів.

Насіров наполягає на необхідності лікування у США youtube.com/Радио Свобода

У Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок міста Бетесда американського штату Меріленд Насірову рекомендували пройти курс лікування з 11 по 30 червня цього року.

У розпорядженні журналістів опинились подане в НАБУ прохання Романа Насірова та висновок судово-медичної експертизи щодо стану його здоров'я.

У зверненні на ім'я детектива першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Клименка відсторонений від посади голова ДФС просить дозволити йому виїзд за кордон для проходження лікування з 11 по 30 червня. Проходити лікування він планує в Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок у Бетесді. Крім тимчасової видачі закордонного паспорта Насіров також просить зняти з нього електронний браслет і забезпечити безперешкодний виїзд з території України.

У висновку судово-медичної експертизи йдеться про те, що у Романа Насірова діагностовані ішемічна хвороба серця (нестабільна стенокардія вінцевих артерій), папілярний рак щитовидної залози (Т1а, Нх, Мх: підозра на Мте в лимфотичному вузлі 3 яремного колектра праворуч) і деякі інші.

У проханні він також посилається на те, що лікування в рамках рекомендованого йому протоколу "АТА" в Україні неможливе через відсутність деяких препаратів.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки з оплати ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму два млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насірова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".