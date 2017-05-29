Насіров попросив НАБУ повернути закордонний паспорт для виїзду на лікування до США – ЗМІ

У Національному інституті діабету США українського податківця готові лікувати за гроші американських платників податків.

Насіров планує безкоштовно лікуватися у США, але НАБУ його не відпускає Схеми

Голова Державної фіскальної служби, відсторонений від посади на час досудового слідства, звернувся до Національного антикорупційного бюро з проханням повернути йому закордонний паспорт. Він також надав слідству документи, що підтверджують нагальну необхідність виїзду за кордон для післяопераційного лікування.

Сам Насіров і НАБУ цю інформацію поки що не підтвердили, але журналістам ТСН вдалося одержати фотокопії документів по власних каналах.

Згідно з документами, медичні послуги Насірову готовий надати Національний інститут діабету США. Лікувати українського податківця планують за рахунок коштів федерального бюджету.

"Лікування фінансується з бюджету Департаменту охорони здоров'я США. Клініка хотіла б щорічно оглядати пацієнта з метою контролю його стану протягом найближчих п'яти років. Участь в обстеженні для пацієнта безкоштовна", – сказано в документі.

Хірург Олександр Ларін, який оперував Насирова, підтвердив, що його пацієнт потребує післяопераційної терапії у закордонній клініці.

"У нас відсутній препарат йод-123. Є відповідні труднощі з виконанням протоколу. Були запропоновані клініки в Марселі, в Ізраїлі, у США. Ми направили звернення та виписки з історії хвороби з кодом оперативного втручання. І першими, хто дав добро та запрошення на лікування, були США", – уточнив медик.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".