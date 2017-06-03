Нападника на Осмаєва і Окуєву ідентифікували як відомого міжнародного злочинця – росЗМІ

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Артур Денисултанов на прізвисько Дінго раніше затримувався як особистий парламентер Рамзана Кадирова.

Стрілець Дакар відомий в російському криміналі як Дінго РБК-Україна

Стрілець, що під виглядом французького журналіста вчинив замах у Києві на чеченських добровольців Аміну Окуєву і Адама Осмаєва, є особою відомою в кримінальних колах Санкт-Петербурга як Артур Денісултанов на прізвисько Дінго.

Кілька років тому потерпіла по одній з кримінальних справ Росії давала такий опис:

"Зовні схожий на європейця, волосся чорне з сивиною, акуратно підстрижені. Зріст 176 см, розмір одягу 52 – 54, має наколку під лівою груддю у вигляді півмісяця з зіркою і написом на невідомій мові. Внизу живота є шрам від операції, схожий на шрам від апендициту".

Саме таке татуювання, за даними ЗМІ, є і в стрілка з Києва, пише пітерське видання "Фонтанка.ру".

49-річний Денісултанов народився в Гудермесі. Перший вирок за вимагання отримав у 1990-му, амністований Дудаєвим, переїхав до Петербурга, відкрив ларьки на Московському вокзалі, повоював з "казанскими", в 1998-му був заарештований за викрадення водія директора Колпинського харчового комбінату. У квітні 1999 року став учасником обміну на російського військовополоненого Сергія Леонтьєва. Денісултанов був звільнений від кримінальної відповідальності та з-під варти, відправлений в Аргун. Його родичі викупили у чеченських работоргівців солдата за 6 тисяч доларів.

Незабаром, у 2001 році, Денісултанов взяв прізвище Курмакаєв після одруження на сестрі гатчинського бізнесмена. Шлюб був невдалий, а Курмакаєви повідомили в правоохоронні органи про можливу причетність нового члена сім'ї до шантажу і загрозу вбивством.

У 2008-му Дінго опинився в Австрії. За однією з версій, для переговорів з колишнім охоронцем Рамзана Кадирова. Умар Ісраїлов звинуватив президента республіки в тортурах і подав позов до ЄСПЛ. Денисултанова-Курмакаева затримали, і він заявив, що за роль парламентера (а якщо переговори зайдуть в безвихідь, то і кілера) йому був обіцяний гонорар 100 тисяч доларів, а також розповів про список ворогів Кадирова з 300 кандидатів на відстріл. Його потримали в буцегарні і депортували в Москву (де він відмовився від показань).

Ісраїлов був убитий на початку 2009-го. Пізніше глава Чечні рамзан Кадиров в інтерв'ю BBC спростував австрійські показання Денісултанова про розстрільний список:

"Я клянусь Аллахом, мені така думка в голову не приходила. І хто це говорить? Якийсь шизофренік, без роду, без нічого! Як я можу розмовляти, навіть якщо в Європі, з якимось шнурком?"

Пізніше Денісултанов змінив прізвище на Крінарі. У 2011 році був засуджений до восьми років ув'язнення за велику шлюбну аферу. Але вже в 2014 році був на волі і навіть представляся співвласником торгової фірми.

Що стосується зв'язків стрілка з Україною, то в 90-х він після викрадення колпинского водія відсиджувався в Харкові був затриманий з підробленими документами у 1998-му, переданий Росії. У 2008-му, за деякими даними, саме через Україну Денисултанов з паспортом на ім'я Курмакаєа незаконно перебрався до Європи для переговорів з Ісраїловым. За даними "Фонтанки", Денісултанов (зараз російська влада його знає як Крінарі) не втрачав зв'язок з Чечнею. Щонайменше у вересні 2016 року він по російському паспорту літав з Москви в Грозний.

Видання також повідомляє про дивний збіг: "Можна припустити, що псевдонім для України Денисултановым обраний не випадковий. Зворотне прочитання прізвища "Дакар" конспірологи напевно розшифрують як Рамзан (Р) Ахмадович (А) Кадиров (Кад). Напевно з'являться і версії, що прізвище може служити персональним автографом".

Нагадаємо, у четвер, 1 червня, невідомий скоїв замах на чеченських добровольців Аміну Окуеву й Адама Осмаєва.

Під час зустрічі на Подолі в Києві, злочинець вистрілив у Осмаєва і потім був поранений Окуєвої.

Адам Осмаєв і кілер були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

Зловмисник представився подружжю журналістом французького видання Le Monde. У нього був при собі паспорт громадянина України на ім'я Олександра Дакара.

Детальніше про деталі замаху читайте в матеріалі DT.UA "Замах на Осмаєва: що відомо".