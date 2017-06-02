Нападник на Осмаєва і Окуєву дає свідчення

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В поліції вирішили навмисно не називати попередні прізвища Дакара.

Поліція допитує Дакару РБК-Україна

Поліція проводить допит Олександра Дакара , який скоїв напад на Адама Осмаєва.

"Злочинець затриманий, перебуває на стаціонарному лікуванні. Але з ним проводяться активні слідчі дії, саме на цей час проводиться його допит", - повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає "Українська правда".

Князєв зазначив, що навмисно не називає попередні прізвища Дакара.

"Я б не хотів навмисно акцентувати увагу, що його перше прізвище, друга, третя. Особистість буде встановлена законним шляхом. І після проведення слідчих дій ми зможемо дати якийсь коментар", - зазначив він.

Увечері 1 червня у Києві невідомий скоїв замах на вбивство чеченських добровольців – учасників АТО Аміну Окуєву та Адама Осмаєва, які в 2014 році служили в батальйоні МВС "Київ-2" . В результаті замаху Адам Осмаєв і сам кілер отримали важкі поранення, за їх життя борються лікарі.

Детальніше читайте в матеріалі DT.UA "Замах на Осмаєва: що відомо".