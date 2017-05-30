Правоохоронці намагаються вилучити електронні носії для проведення експертиз.

Нацполіція та ДФС обшукують офіс компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування.

Починаючи з 8 ранку 30 травня обшуки тривають і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова, повідомив DT.UA його адвокат Сергій Загородній.

За словами адвоката, правоохоронці намагаються вилучити електронні носії для проведення експертиз.

Як відомо, Новікова підозрюють в ухилянні від сплати податків та внесенні завідомо неправдивих відомостей в офіційну документацію.

"Сторона захисту стверджує, що висновки прокуратури базуються на припущеннях,ґрунтуються на неналежних доказах, а метою слідства є дискредитація системи електронного декларування", - сказав Загородній.

Він також додав, що запобіжний захід Новікову обиратиме 31 травня в 15:30 суддя Олександр Бобровник.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко під час звіту у Верховній Раді заявив про те, що виділені Данією гроші на створення сайту е-декларацій були вкрадені.

"Як відомо, уряд Данії надав засіб на створення такої системи організації ПРООН в Україні. Ця організація визначила виконавцем робіт ТОВ "Міранда". Що було встановлено працівниками фіскальної служби під процесуальним керівництвом працівників прокуратури. Те, що керівник ТОВ "Міранда", пан Новіков доручив виконання цих робіт викладачеві Київського політеху, а також його студентам, що вони і зробили. І вся ця система була зроблена всіма цими особами. Знаючи про це пан Новіков замислив ці кошти привласнити і ухилитися від сплати податків. Таким чином кошти, надані ТОВ "Міранда" були виведені через фіктивну фірму на рахунки в Естонії ", - сказав прокурор.