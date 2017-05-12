Топ Новини
<
>

Нацполіція повідомила про затримання чоловіка, який керував "титушками" у Дніпрі 9 травня

12 травня в 18:02

За словами Тракала, це 27-річний місцевий житель з багатим кримінальним минулим.

9 мая столкновения Днепр
Поліція затримала який керував "титушкам" у Дніпрі чоловіка
УНІАН
Поліція Дніпропетровської області затримала чоловіка, який керував "титушками" під час подій 9 травня у Дніпрі.

"Поліція Дніпра затримала в Новомосковську чоловіка, який керував "титушками" під час подій 9 травня. Це 27-річний місцевий житель з багатим кримінальним минулим. Він керував діями молодих людей, жорстоко побили ветеранів АТО", - повідомив спікер Національної поліції України Ярослав Тракало.

Читайте також: У Дніпрі допитують колишнього регіонала Вілкула у справі про сутички 9 травня

Раніше правоохранители встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпропетровській області. Один з учасників зіткнень вже заарештований на 60 діб, ще п'ятеро – обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, під час масових акцій в День перемоги постраждали 15 осіб. Зтолкновения відбулися в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі. У відділення поліції були доставлені більше 50 чоловік.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги поліція Дніпро
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ