Нацполіція повідомила про затримання чоловіка, який керував "титушками" у Дніпрі 9 травня

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами Тракала, це 27-річний місцевий житель з багатим кримінальним минулим.

Поліція затримала який керував "титушкам" у Дніпрі чоловіка УНІАН

Поліція Дніпропетровської області затримала чоловіка, який керував "титушками" під час подій 9 травня у Дніпрі.

"Поліція Дніпра затримала в Новомосковську чоловіка, який керував "титушками" під час подій 9 травня. Це 27-річний місцевий житель з багатим кримінальним минулим. Він керував діями молодих людей, жорстоко побили ветеранів АТО", - повідомив спікер Національної поліції України Ярослав Тракало.

Раніше правоохранители встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпропетровській області. Один з учасників зіткнень вже заарештований на 60 діб, ще п'ятеро – обирається запобіжний захід.

Нагадаємо, під час масових акцій в День перемоги постраждали 15 осіб. Зтолкновения відбулися в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі. У відділення поліції були доставлені більше 50 чоловік.