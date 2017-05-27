Національно-демократичні сили найбільш активні в Україні – социлог

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Аналіз активності різних груп показує, що в Україні може реалізуватися як модель етнічної національної держави, так і громадянської.

Україна має шанс побудувати як етнічну національну державу, так і громадянську Василь Артюшенко, DT.UA

Соціологічні дані показують, що частка респондентів, які характеризуються установками на, в Україні становить 19,7%, пише в своїй статті длякандидат соціологічних наук Сергій Дембіцький.

Як зазначає автор, національно-демократичні та націоналістичні сили є найбільш активними і включеними в політичне життя країни. За ними слідують ліберали, що цілком логічно в контексті нещодавньої Революції гідності, одним з ідеалів якої була особиста свобода громадян.

Інші політичні групи характеризуються стандартною представленістю політично активних респондентів. Більшість з них — це індивіди з лівими поглядами, які на даному етапі не можна назвати популярними в рамках домінуючого політичного дискурсу. У свою чергу респонденти без політичних уподобань, а також ті, хто не розбирається у відповідних питаннях, показують найменший громадянський потенціал.

Кількість правих політичних сил (християнські демократи, націонал-демократи і націоналісти) дещо менша, ніж лівих (соціал-демократи, соціалісти і комуністи): 20,2% проти 22,7%. При цьому кількість громадянськи активних вище серед перших: 7% всієї вибірки проти 4,5% всієї вибірки. Останній момент створює переваги для прихильників правих політичних ідей.

"Головне питання при цьому стосується того, яка модель національної держави буде прийнята прихильниками правих політичних ідей в якості найбільш популярної — громадянська або етнічна. Обидві мають всі передумови для того, щоб бути реалізованими. Перша — щодо відповідності популярним нині ідеалам євроінтеграції, друга — через наявність титульної нації, яка перебуває в процесі протистояння зовнішній агресії. Зазначені політичні дискурси створюють ідеологічні передумови для відповідних ініціатив політичних еліт в Україні, які мають всі шанси бути підтриманими "знизу", - пише автор.

Докладніше читайте в матеріалі Сергія Дембіцького "Громадянська активність і реалізація моделей національної держави в Україні" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".