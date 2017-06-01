Набула чинності угода про поїздки українців до Туреччини за ID-картками

Відповідна міжурядова угода була підписана 14 березня.

До Туреччини тепер можна літати без закордонного паспорта travel-diary.com.ua

З 1 червня громадяни України можуть. Аналогічним правом зможуть скористатися також турецькі громадяни під час поїздок в Україну.

"Угода про взаємні поїздки громадян України і Туреччини ID-картками набирає чинності з з першого червня. Завтра зустрічаємо перших туристів з України і назад", - написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter в середу, 31 травня.

Угода про взаємні поїздки громадян UA та ТR за ID-картками з 1.06.2017 набуває чинності.Завтра зустрічаємо перших туристів з UA та на взаєм — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) 31 травня 2017 р.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадаємо, що відповідна міжурядова угода була підписана в Анкарі 14березня, а вже через три Кабінет міністрів прийняв постанову про її затвердження.

Нагадаємо, 14 березня урядами України і Туреччини було підписано Угоду, що дозволяє українським і турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карток, тобто без закордонних паспортів.

Кабінет міністрів України й уряд Туреччини ратифікували цю угоду 17 і 21 травня відповідно.