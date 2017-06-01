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Набула чинності угода про поїздки українців до Туреччини за ID-картками

1 червня в 00:16

Відповідна міжурядова угода була підписана 14 березня.

ID-карта ID-паспорт
До Туреччини тепер можна літати без закордонного паспорта
travel-diary.com.ua
З 1 червня громадяни України можуть перетинати кордон з Туреччиною на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток. Аналогічним правом зможуть скористатися також турецькі громадяни під час поїздок в Україну.

"Угода про взаємні поїздки громадян України і Туреччини ID-картками набирає чинності з з першого червня. Завтра зустрічаємо перших туристів з України і назад", - написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці у Twitter в середу, 31 травня.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадаємо, що відповідна міжурядова угода була підписана в Анкарі 14березня, а вже через три Кабінет міністрів прийняв постанову про її затвердження.

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Нагадаємо, 14 березня урядами України і Туреччини було підписано Угоду, що дозволяє українським і турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карток, тобто без закордонних паспортів.

Кабінет міністрів України й уряд Туреччини ратифікували цю угоду 17 і 21 травня відповідно.

За матеріалами: DT.UA
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