Набула чинності постанова Кабміну про порядок видачі дозволу на імпорт російських книг

Експертна комісія Держкомтелерадіо вже отримала понад 100 пакетів документів від потенційних імпортерів друкованої продукції.

Російській друкованій пропаганді стане важче потрапити в Україну nn.by

"Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" набула чинності у вівторок, 23 травня.

Постанова регламентує порядок видачі, відмови у видачі чи анулювання дозволу на ввезення видавничої літератури з Росії, які видає Держкомтелерадіо.

Згідно з документом, аби отримати дозвіл на ввезення видавничої продукції з Росії та окупованої території України, суб'єкт господарювання має подати у письмовій або паперовій формі:

- заяву;

- один примірник оригіналу видання, що ввозиться, або його електронний відповідник у форматі PDF;

- оригінал або нотаріально засвідчену в установленому порядку копію угоди, укладеної з власником прав на видання;

- рецензію, складену державною мовою фахівцем (експертом) щодо оцінки та характеристики змісту видання.

У разі виявлення Держкомтелерадіо ознак невідповідності видавничої продукції критеріям оцінки літератури, що дозволена до розповсюдження на території України, документи передаються на розгляд експертної ради з питань аналізу та оцінки видавничої продукції. Саме її рішення є підставою для надання дозволу або відмови на ввезення. Іншою причиною відмови може стати подання суб'єктом господарювання пакета документів не в повному обсязі, або виявлення у них недостовірних відомостей.

Станом на 23 травня Держкомтелерадіо вже отримало понад сто пакетів документів від суб'єктів господарювання.

Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до законів щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту.

Відповідно до закону, не може бути ввезена на митну територію України видавнича продукція, яка за своїм змістом:

- спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади;

- пропагує війну, вчинення терористичних актів;

- пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку;

- розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу;

- посягає на права і свободи людини;

- пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України;

- використовує шаржування державних символів України (Державного герба, Державного прапора, Державного гімну) у будь-якому вигляді;

Не потребує отримання дозволу на ввезення видавнича продукція, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше десяти примірників.