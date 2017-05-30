НАБУ рекомендували звільнити співробітника, який влаштував ДТП

Дисциплінарна комісія вивчила матеріали службового розслідування і помітила ознаки дисциплінарного проступку у діях співробітника.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в понеділок, 29 травня, після вивчення матеріалів службового розслідування Управління внутрішнього контролю НАБУ. Члени комісії прийшли до висновку про наявність у діях співробітника ознак дисциплінарного проступку: порушення присяги й вимог Кодексу професійної етики працівника НАБУ та порушення службової дисципліни. У комісії вважають, що його вчинок дискредитує звання працівника НАБУ, повідомляє прес-служба Бюро.
Раніше ЗМІ повідомляли, що 14 травня співробітник НАБУ Олексій Довгий, керуючи автомобілем у нетверезому стані, збив пам'ятник і врізався в мікроавтобус. Наступного дня НАБУ розпочало службове розслідування відносно працівника, який став учасником ДТП.
Після завершення службового розслідування, Управління внутрішнього контролю надасть висновки дисциплінарній комісії НАБУ. Остання прийматиме рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ – учасника ДТП – ознак дисциплінарного проступку.
Згідно з повідомленням, в даний момент кримінального провадження за фактом ДТП немає, а сам співробітник, який потрапив у ДТП, перебуває на лікарняному.DT.UA