НАБУ рекомендували звільнити співробітника, який влаштував ДТП

Дисциплінарна комісія вивчила матеріали службового розслідування і помітила ознаки дисциплінарного проступку у діях співробітника.

У Дисциплінарної комісії вважають, що вчинок учасника ДТП дискредитує звання працівника НАБУ НАБУ

Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро рекомендує директор НАБУ Артему Ситнику– учасника ДТП, що сталося 14 травня в Києві.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії в понеділок, 29 травня, після вивчення матеріалів службового розслідування Управління внутрішнього контролю НАБУ. Члени комісії прийшли до висновку про наявність у діях співробітника ознак дисциплінарного проступку: порушення присяги й вимог Кодексу професійної етики працівника НАБУ та порушення службової дисципліни. У комісії вважають, що його вчинок дискредитує звання працівника НАБУ, повідомляє прес-служба Бюро.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 14 травня співробітник НАБУ Олексій Довгий, керуючи автомобілем у нетверезому стані, збив пам'ятник і врізався в мікроавтобус. Наступного дня НАБУ розпочало службове розслідування відносно працівника, який став учасником ДТП.

Після завершення службового розслідування, Управління внутрішнього контролю надасть висновки дисциплінарній комісії НАБУ. Остання прийматиме рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ – учасника ДТП – ознак дисциплінарного проступку.

Згідно з повідомленням, в даний момент кримінального провадження за фактом ДТП немає, а сам співробітник, який потрапив у ДТП, перебуває на лікарняному.