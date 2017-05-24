НАБУ порушило справу про втручання ГПУ в роботу бюро

Ситник вважає дії прокуратури злочинними і спрямованими для тиску щодо певних розслідувань.

НАБУ відкрило справу проти ГПУ НАБУ / Flickr

Директор НАБУ Артем Ситник під час виступу у Верховній Раді розповів про законодавчі нюанси, які можуть перешкодити ГПУ довести до суду розслідування проти його першого заступника Гізо Углави, передає " Українська правда ".

За словами глави бюро, Углаву даремно звинувачують у незаконному занятті посади через громадянство іншої країни і ухиленні від сплати податків.

"Навіть поверхневий аналіз законодавства, на жаль Генпрокуратура цим себе не обтяжує, показує, що громадянство Грузії втрачається з моменту отримання громадянства іншої держави", - повідомив Ситник.

Тому, продовжив глава НАБУ, на момент призначення його заступник був тільки громадянином України, і претензія ГПУ до нього безпідставна.

Також, за словами Ситника, Углава не міг ухилятися від сплати податків з кількох причин – по-перше, ще не минув термін сплати, по-друге, сума 600 тисяч гривень не є достатньою для відкриття кримінального провадження.

"Це навмисні злочинні дії, спрямовані на тиск на ту особу, яка причетна до певних розслідувань... І це якось дуже синхронно відбувається після того, як якийсь підозрюваний почав кричати, що хтось із грузинської мафії причетний до розслідування справи щодо нього. Як кажуть: Збіг? Не думаю!" – зауважив Ситник, натякаючи на справу НАБУ проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

Директор бюро повідомив, що в середу зареєструвало зустрічна "кримінальне провадження за фактом втручання в роботу працівника правоохоронного органу" з боку Генеральної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України почали розслідування проти першого заступника директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Гізо Углавы за підозрою в приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу і ухиленні від сплати податків. У свою чергу замдиректора НАБУ розцінює відкрита проти нього справу як тиск на бюро.