НАБУ опублікувало копію наказу про звільнення затриманого на хабарі екс-співробітника

Бюро вимагає спростування заяви прес-секретаря Луценка про затримання діючого співробітника НАБУ.

Ситник підписав наказ про звільнення Самкового 27 лютого Лариса Сарган / Facebook

Національне антикорупційне бюро України оприлюднив фотокопію наказу про звільнення полковника

Згідно з документами, опублікованими ввечері в понеділок, 22 травня, на офіційній сторінці НАБУ в Facebook, Самковий був звільнений з Бюро 27 лютого і спрямований на військовий облік Служби мобілізації та територіальної оборони СБУ.

У той же час, прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган раніше заявляла про затримання діючого співробітника Антикорупційного бюро. У зв'язку з цим НАБУ вимагають офіційного спростування недостовірної інформації.

"Вимагаємо від Генеральної прокуратури оприлюднити офіційне спростування заяв прес-секретаря Юрія Луценка в мережі Facebook, якщо, звичайно, пані Сарган офіційно уповноважена надавати коментарі від імені ГПУ. Якщо ж вона має інший статус, просимо Генеральну прокуратуру роз'яснити, на якій підставі вона публікує інформацію про досудові розслідування ГПУ", – сказано в заяві.

Увечері 19 травня Генеральна прокуратура оприлюднила інформацію про затримання на Сумщині заступника начальника відділу оперативно-технічного управління НАБУ. За інформацією DT.UA, затриманий разом із спільником вимагав у власниці торгової марки 300 тис. доларів за закриття провадження про ухилення від сплати податків на суму 4 млн грн, зареєстрованого в Державній фіскальній службі.

При отриманні 150 тис. доларів його затримали співробітники СБУ при процесуальному керівництві обласної прокуратури.

У НАБУ стверджують, що Самковий звільнився з Бюро ще в лютому. За даними ряду ЗМІ, до приходу в НАБУ Самковий тривалий час працював в СБУ.