НАБУ невдоволене законопроектом про заборону розслідувати вже закриті справи

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Зараз кримінальні провадження за тими ж обставинами можна відкривати необмежену кількість разів. Рада хоче обмежити таку можливість, НАБУ – проти.

НАБУ хоче і далі розслідувати справи, закриті іншими правоохоронними органами НАБУ / Flickr

(НАБУ) просить депутатів Верховної Ради не ухвалювати законопроект № 6220 про внесення змін дощодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження.

"За умови ухвалення парламентом та набуття чинності згаданого закону НАБУ буде змушене припинити розслідування всіх епізодів злочинної діяльності щодо яких існують або будуть винесені в майбутньому постанови слідчих будь-якого з наразі недореформованих правоохоронних органів про закриття проваджень", - йдеться в заяві НАБУ.

Наразі детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у майже десяти кримінальних проваджень, які раніше були закриті іншими правоохоронними органами. "Під час їх розслідування Національним бюро повідомлено про підозру у вчиненні злочинів 13 особам, щодо чотирьох осіб обвинувальні акти скеровано до суду, а двох вже засуджено", - стверджують в прес-службі НАБУ.

У НАБУ повідомили, що після реєстрації детективами Бюро провадження за фактами замаху на розтрату "кіотських коштів" було встановлено, що аналогічні справи розслідуються слідчими підрозділами буквально всіх правоохоронних органів. І прийняття постанови про закриття будь-яким із них фактично унеможливило би подальше розслідування.

Верховна Рада ухвалила проект закону №6220 в першому читанні 13 квітня. Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, зараз закриття слідчим чи прокурором провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, навіть наявність вироку суду не виключає можливості повторного проведення слідчих дій у повному обсязі. "Як наслідок кримінальні провадження за тими ж обставинами можна відкривати необмежену кількість разів", - йдеться в документі.

Проектом пропонується частину першу статті 214 КПК України доповнити новим абзацом, який передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, щодо яких прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили.

Частину першу статті 284 КПК України пропонується доповнити новим пунктом, який передбачає, що кримінальне провадження закривається у випадку існування не скасованої постанови слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження.