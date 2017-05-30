НАБУ не випустило Насірова на лікування до США

Підозрюваний у корупції глава ГФС, відсторонений від посади на час слідства, двічі просив НАБУ повернути йому закордонного паспорта.

Насіров намагався виїхати до Польщі на чемпіонат з дзюдо, але НАБУ його не відпустило Схеми

Національне антикорупційне бюро відмовилося надати усуненому з посади голови Державної фіскальної службиможливість виїзду за кордон для отримання медичних послуг.

Відповідне рішення було ухвалено після розгляду клопотання підозрюваного у вівторок, 30 травня, повідомляє прес-служба НАБУ. Насіров стверджує, що потребує післяопераційному лікуванні в одній з клінік США. Клопотання було направлено в НАБУ 25 травня.

У квітні Насіров звертався в Бюро з клопотанням про дозвіл на виїзд в Польщу для відвідування змагань з дзюдо у Варшаві, в яких брала участь українська збірна.

Раніше повідомлялося, що Насіров звернувся до НАБУ з проханням повернути йому закордонний паспорт. Він також надав слідству документи, що підтверджують нагальну необхідність виїзду за кордон для післяопераційного лікування.

Згідно з документами, медичні послуги Насірову готовий надати Національний інститут діабету США. Лікувати українського податківця планують за рахунок коштів федерального бюджету.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".