На Житомирщині двох високопосадовців ДФС затримали за хабар

50 тисяч гривень хабара податківці ховали у "Віснику податкової служби".

Податківці-хабарники влаштували справжню схему СБУ спіймали на хабарі двох високопосадовців ДФС, повідомляє прес-служба СБУ.

Начальник одного з управлінь ГУ ДФС спільно зі своїм підлеглим з числа керівників відділів займалися систематичним здирництвом та вимаганням грошей у місцевих підприємців за зменшення штрафних санкцій за порушення, виявлені при планових перевірках. При цьому "такса" коливалась в залежності від розміру штрафних санкцій, які мали бути накладені на підприємство. Зокрема, зловмисники вимагали у житомирського бізнесмена 100 тисяч гривень за накладення на його підприємство мінімального штрафу.

Правоохоронці затримали хабарників у службовому кабінеті під час одержання частини хабара у розмірі 50 тисяч гривень. На вимогу хабарника, бізнесмен поклав гроші у видання "Вісник податкової служби".

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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Нагадаємо, що за даними Transparency International Україна, у 2015 році середній розмір хабара становив близько 40 тисяч грн, тоді як в 2014 році чиновники брали в середньому 30 тисяч грн. При цьому лише п'ята частина чиновників (19%), яких судили за вимагання або отримання хабара, опинилася за гратами. Найбільше за корупцію в Україні було засуджено працівників правоохоронної сфери - 14% від усіх справ.