На Трійцю призначили чотири додаткових поїзди

Поїзди курсуватимуть 2 – 5 червня.

На Трійцю будуть додаткові поїзди uz.gov.ua

На вихідні дні з нагоди християнського свята Трійця призначені чотири додаткові поїзди.

Як повідомили в "Укрзалізниці", додаткові пасажирські потяги курсуватимуть 2 – 5 червня за наступними маршрутами.

№207 Київ – Ужгород, з Києва 2, 4 червня, з Ужгорода 3, 5 червня.

№249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 2, 4 червня, з Чернівців 3, 5 червня.

№179 Дніпро – Київ з Дніпра і Києва 3, 5 червня.

№231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 2, 4 червня, з Івано-Франківська 3, 5 червня.

Трійця є одним з трьох церковних свят, які в Україні є офіційними вихідними днями. В цьому році Трійця випадає на неділю, 4 червня, вихідним буде понеділок, 5 червня.