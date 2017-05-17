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На Трійцю призначили чотири додаткових поїзди

17 травня в 02:59

Поїзди курсуватимуть 2 – 5 червня.

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На Трійцю будуть додаткові поїзди
uz.gov.ua
На вихідні дні з нагоди християнського свята Трійця призначені чотири додаткові поїзди.

Як повідомили в "Укрзалізниці", додаткові пасажирські потяги курсуватимуть 2 – 5 червня за наступними маршрутами.

№207 Київ – Ужгород, з Києва 2, 4 червня, з Ужгорода 3, 5 червня.
№249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 2, 4 червня, з Чернівців 3, 5 червня.
№179 Дніпро – Київ з Дніпра і Києва 3, 5 червня.
№231 Дніпро – Івано-Франківськ, з Дніпра 2, 4 червня, з Івано-Франківська 3, 5 червня.

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Трійця є одним з трьох церковних свят, які в Україні є офіційними вихідними днями. В цьому році Трійця випадає на неділю, 4 червня, вихідним буде понеділок, 5 червня.

За матеріалами: DT.UA
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