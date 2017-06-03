На території костелу у Львові виявили масове поховання людей

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Не виключено, що на території костелу поховані в'язні тюрми на Лонцького.

У Львові знайшли масове поховання Zaxid.net

У Львові на території костелу святого Лазаря на вулиці Коперника знайшли масове поховання людей. Не виключено, що знайдені останки в'язнів тюрми на Лонцького (зараз це музей), пише Zaxid.net з посиланням на директора хорової школи, розташованої на території костелу - Володимира Заборовського.

"Ми виявили останки в середу, 31 травня, під час реставрації стіни біля госпіталю. Під час зміцнення фундаменту майстри виявили останки, які нагадують людські. Ми їх склали в коробки і написали звернення до директора комунального підприємства Львівської обласної ради "Доля" Святослава Шеремети та голові правління ГО "Меморіал" Роману Гунде з проханням допомогти розібратися з цими останками", – розповів директор школи.

Останки вивчать археології, однак сам особисто переконаний, однак є версія, що на території костелу поховали в'язнів тюрми на Лонцького.

"Я переконаний, що це кістки 40-х років із Тюрми на Лонцького, яка розташована поруч з костелом. Раніше тут був шпиталь для бідних людей у Львові, під час війни його закрили і тут було дуже зручно ховати тіла, територія не проглядалася з вулиці. Знайдені кістки – це тільки початок, впевнений, що після ретельного дослідження тут знайдуть ще багато поховань", – сказав предстедатель правління ГО "Меморіал" Роман Гунда.

Як відомо, Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" створений у колишній катівні КДБ та гестапо. Він один із лише трьох у Східній Європі (два інших - це музей-тюрма НКВД у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі в Берліні). Музей за ініціативи львівської громади відкрито Центром досліджень визвольного руху за сприяння Служби безпеки України 28 червня 2009, 14 жовтня він отримав статус національного.