На сьогодні про підозру повідомили 44 фігурантам справи про "майданчики Клименка" - ЗМІ

У рамках справи у екс-посадовців Міндоходів було виявлено та вилучено 5,5 мільйона доларів США, 3,8 мільйона гривень та майже 280 тисяч євро готівкою.

"Податковим генералам" Олександра Клименка повідомили про підозру Agencja Gazeta

На сьогоднішній день 44 фігурантамповідомлено про підозру у створенні злочинної організації, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою і зловживанні службовим пложением. Частина фігурантів справи була повідомлена про підозру заочно.

Про це йдеться в матеріалі "Цензор. НЕТ", присвяченому підсумкам антикорупційної операції проти екс-податківців, проведеної 24 травня. Зазначається, що в рамках справи у екс-чиновників Міндоходів було виявлено та вилучено 5,5 мільйона доларів США, 3,8 мільйони гривень та майже 280 тисяч євро готівкою. Так, в сейфі екс-керівника ДПІ у Святошинському районі Києва Ігоря Бондаренка правоохоронці знайшли 200 тисяч доларів.

У Нацполіції, при цьому розповіли, що в ході операції було проведено 454 обшуки на території 15 областей, в ході яких вилучено (крім готівки) 50 кілограмів срібла, а також 3,7 кілограма золота в злитках, 215 одиниць ювелірних виробів, 30 дорогих годинників, колекція із 126 золотих та срібних монет, 51 предмет мистецтва, включаючи старовинні книги, ікони, картини, 9 одиниць вогнепальної зброї, 7 комплектів спецтехніки та 54 одиниці оргтехніки.

Наголошується, що звертаючись до суду з клопотаннями про міру запобіжного заходу, прокурори орієнтувалися на майно затриманих, і виписували застави від 1 до 300 млн грн (загальна сума всіх застав склала 443 млн 988 тис грн). При цьому, за рішенням судів першої інстанції заарештовано лише 12 з 23 затриманих.

Як повідомлялося, під час спецоперації 24 травня були затримані 23 колишні посадовы особи Міністерства доходів і зборів в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Олександра Клименка. За даними слідства, дії злочинної групи Клименка завдали державі понад 96 мільярдів гривень збитків. Поліція також провела 454 обшуки в різних регіонах України.

Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.

Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.