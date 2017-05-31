На сьогодні про підозру повідомили 44 фігурантам справи про "майданчики Клименка" - ЗМІ

У рамках справи у екс-посадовців Міндоходів було виявлено та вилучено 5,5 мільйона доларів США, 3,8 мільйона гривень та майже 280 тисяч євро готівкою.
Про це йдеться в матеріалі "Цензор. НЕТ", присвяченому підсумкам антикорупційної операції проти екс-податківців, проведеної 24 травня. Зазначається, що в рамках справи у екс-чиновників Міндоходів було виявлено та вилучено 5,5 мільйона доларів США, 3,8 мільйони гривень та майже 280 тисяч євро готівкою. Так, в сейфі екс-керівника ДПІ у Святошинському районі Києва Ігоря Бондаренка правоохоронці знайшли 200 тисяч доларів.
У Нацполіції, при цьому розповіли, що в ході операції було проведено 454 обшуки на території 15 областей, в ході яких вилучено (крім готівки) 50 кілограмів срібла, а також 3,7 кілограма золота в злитках, 215 одиниць ювелірних виробів, 30 дорогих годинників, колекція із 126 золотих та срібних монет, 51 предмет мистецтва, включаючи старовинні книги, ікони, картини, 9 одиниць вогнепальної зброї, 7 комплектів спецтехніки та 54 одиниці оргтехніки.
Наголошується, що звертаючись до суду з клопотаннями про міру запобіжного заходу, прокурори орієнтувалися на майно затриманих, і виписували застави від 1 до 300 млн грн (загальна сума всіх застав склала 443 млн 988 тис грн). При цьому, за рішенням судів першої інстанції заарештовано лише 12 з 23 затриманих.
Протягом 24-25 травня Печерський суд Києва звільнив з-під варти дев'ять затриманих під заставу або особисте зобов'язання.
Детальніше про антикорупційну операцію 24 травня читайте в статті Оксани Денисової "Антикорупційна піар-акція" в тижневику Дзеркало тижня. Україна.DT.UA