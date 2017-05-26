На росТБ заявили, що українцям доводиться оплачувати проїзд у "маршрутках" сіллю

Героїня скандального відео – активістка "Антимайдану" з Мелітополя, яка сьогодні проживає в Москві.
На відео з фрагментом шоу, що розповсюдилося у соцмережах, одна з його учасниць, що називає себе мешканкою Мелітополя, в суперечці з політологом Вадимом Карасьовим вказує на те, що ситуація в Україні важка і люди не можуть оплатити проїзд грошима.
Як повідомляє запорізьке видання Forpost, героїня відео – лідер місцевого "Антимайдана" Катерина Уманець з Мелітополя, в даний момент проживає в Москві.
Раніше журналісти російського телеканалу "Росія" запустили фейк, згідно з яким на новій купюрі в 1000 гривень буде зображено Гітлера.
Це не перший випадок, коли російські телеканали брешуть про події в Україні. Так, Перший канал РФ показав сюжет про те, що бійцям української Нацгвардії нібито обіцяли "по клаптику землі і два раби", чим викликав шквал насмішок в інтернеті. Трохи пізніше телевізійники каналу "НТВ" створили "страшилку" про українських дівчат. Вони повідомили, що українська влада нібито має намір легалізувати проституцію.DT.UA