На рівні СЦКК погоджено припинення вогню на Донбасі з першого червня – джерело

Відповідне рішення має бути затверджене на рівні військово-політичного керівництва.

Стало відомо про нові домовленості щодо "режиму тиші" в зоні АТО Сайт РНБО

На рівні представників Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню досягнута домовленість про введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня.

"Домовленість досягнута на нашому рівні. Інформація відправлена до Києва, рішення має бути затверджено на рівні військово-політичного керівництва", - заявило журналістам джерело в українській стороні СЦКК в середу.

В той же час, спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович в коментарі журналістів поки не підтвердив інформацію, що з'явилася в російських ЗМІ, про нібито домовленості щодо введення безстрокового режиму припинення вогню з 1 червня.

"Мені поки що про це нічого не відомо. Однак противник зобов'язаний виконувати всі домовленості про режим тиші, які були досягнуті раніше", - сказав Миронович.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на представників ОРДО повідомили про те, що сторони домовилися про безстрокове режим припинення вогню з 1 червня.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".