На приморському напрямку активізувалися снайпери бойовиків

Один український військовий загинув, ще п'ятеро бійців отримали поранення.

Декілька населених пунктів на приморському напрямку опинились під вогнем снайперів бойовиків 112 Україна

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 30 травня, 44 рази обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається напруженою, але контрольованою військовослужбовцями Збройних сил України. Впродовж доби зафіксовано вісім фактів використання ними забороненої "Мінськом" зброї.

На приморському напрямку бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО. Пізно ввечері окупанти накрили мінометним вогнем калібру 120 мм укріплення українських військових поблизу Новотроїцького, та обстрілювали їх впродовж години. Також із настанням сутінок збройні провокації терористів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів зафіксовані неподалік Широкиного, Гнутового, Березового, Богданівки, Павлополя, Мар'їнки та Красногорівки. А по опорних пунктах сил АТО біля Красногорівки та Богданівки бойовики гатили з озброєння БМП. В районі Широкиного, Павлополя та Мар'їнки працювали ворожі снайпери.

На донецькому напрямку однією з найгарячіших точок залишаються Авдіївка та її передмістя. Вчора на цій ділянці терористи застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, під ворожий вогонь з гранатометів різних модифікацій та різноманітної стрілецької зброї неодноразово потрапляли опорні пункти бійців ЗСУ. Під обстріл окупантів з піхотного озброєння потрапили оборонці Зайцевого та Пісків.

На луганському напрямку бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, з 18:00 і до опівночі терористи обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Станиці Луганської, Сизого та станції "Донець".

Нагадаємо, напередодні бойовики 16 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Терористи чотири рази використовували заборонену "Мінськом" зброю, найгарячіше було на приморському напрямку. Внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".