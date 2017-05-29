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На початку тижня в Україні потеплішає – синоптики

29 травня в 04:24

У вівторок очікуються короткочасні дощі з грозами.

Жара жаркая погода
В Україні з понеділка потеплішає
planetanovosti.com
У понеділок, 29 травня в Україні очікується суха і тепла погода, опадів не прогнозується.

Вітер переважно південно-західний, вночі у південній частині України північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 10-15 °, повідомляє "Укргідрометцентр".

У Києві - без опадів; температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У вівторок вдень по всій території України, крім південних областей, прогнозуються короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°.

У Києві 30 травня вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с, під час гроз поривчастий. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.

У Києві 29 травня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,6 градусів тепла у 1924 році, а найнижча вночі - плюс 1,9 градусів в 1918 році.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць тривалішою за кліматичну норму.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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