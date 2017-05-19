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На Оболоні через аварію на тепломережі провалилася дорога

19 травня в 06:29

Без води залишилися жителі 25 багатоповерхівок, рух на проспекті Героїв Сталінграда в районі аварії тимчасово перекрито.

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Фото Київ оперативний

У Києві на проспекті Героїв Сталінграда через аварію на тепломережі утворився великий провал в дорозі, а без води залишилися жителі 25 багатоповерхових будинків.

"Не менше 25 будинків залишилося без води! Дорогу повністю перекрили в обидві сторони. Трубам понад 35 років, хоча за регламентом їх треба було міняти років 10 тому", - повідомляє у Facebook паблік "Київ Оперативний".

Аварію планують ліквідувати до вечора.

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Нагадаємо, увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу

За матеріалами: DT.UA
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